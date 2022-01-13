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Каттани: «Уверен, что «Спартак» вернётся на первые позиции»

13 Января 2022 • 10:16 Комментировать

Новоиспеченный спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани считает, что «красно-белые» смогут в скором времени вернуться на лидирующие позиции в российском футболе.

«Я уверен, что «Спартак» вернется на первые позиции», - приводит слова функционера пресс-служба столичного коллектива.

До переезда в Россию Каттани работал скаутом во французском «ПСЖ» и лондонском «Челси».

Напомним, что в декабре 2021 года «Спартак» сменил главного тренера. Вместо португальца Руя Витории с «народной командой» будет работать итальянец Паоло Ваноли.

На зимний перерыв «красно-белые» ушли на девятом месте в таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лука Каттани
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