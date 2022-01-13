Сёмин: «Уход Мурило - потеря для «Локомотива», он перспективнее Едвая»

Известный российский тренер Юрий Сёмин, долгое время работавший в московском «Локомотиве», отреагировал на уход бразильского защитника Мурило в «Палмейрас».

«Для «Локо» это потеря. Не вижу, чем он хуже Едвая. Бразилец перспективнее. Мурило конкурентоспособен, один из ведущих центральных защитников «Локо», - цитирует специалиста «Спорт-экспресс».

Мурило защищал цвета «железнодорожников» с 2019 года. В составе московского коллектива бразильский футболист провел 75 поединков и отметился пятью забитыми мячами.

Вместе с москвичами защитник становился серебряным и бронзовым призером РПЛ, а также выигрывал кубок и суперкубок России.