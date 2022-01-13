«Рубин» нацелился на форварда «Локомотива»

Форвард московского «Локомотива» Виталий Лисакович может перейти в другой российский клуб – казанский «Рубин». По сведениям «РБ Спорт», коллектив из Татарстана является главным претендентом на 23-летнего белорусского исполнителя.

В свою очередь «железнодорожники» готовы расстаться с нападающим, если за него заплатят полтора миллиона евро.

Также в услугах Лисаковича заинтересованы самарские «Крылья Советов».

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги нападающий принял участие в 15 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.