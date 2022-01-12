«Нужно создать свой красивый футбол»: Депутат Госдумы Журова высказалась о лимите на легионеров

Еще с начала текущего сезона активно обсуждается возможное изменение регламента в российской Премьер-лиге. В частности, рассматривается смягчение лимита на легионеров.

Депутат Государственной Думы РФ Светалана Журова считает, что ограничения наоборот нужно сильнее ужесточить, чтобы свой шанс получали отечественные молодые футболисты.

«Я придерживаюсь позиции поддерживать своих ребят, россиян! Мне бы не хотелось, чтобы увеличили лимит на легионеров в РПЛ. Я — патриот! Но болельщикам хочется зрелищности. Я считаю, что нужно создать свой красивый футбол», - приводит слова Журовой «РБ Спорт».

Помимо этого, она упомянула, что молодые российские игроки по разным причинам не могут трудоустроиться в Европе. Это, по ее словам, потом сказывается на национальной сборной.