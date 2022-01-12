​Шварц оценил Смолова, вернувшегося в «Динамо»

Фёдор Смолов вернулся в «Динамо», подписав контракт по схеме «1,5+1». О нападающем высказался наставник московской команды Сандро Шварц. Слова немца приводятся на клубном сайте «бело-голубых».

«Это качественный нападающий, у которого много сильных сторон. Их использование сделает нашу игру в атаке богаче. Плюс это опытный игрок, а у нас довольно молодая команда», - сказал Шварц, выражая радость от перехода Смолова в ряды «динамовцев».

По словам Шварца, Смолов произвёл на него впечатление своей интеллигентностью. Тренер «Динамо» отметил, что для него важно, чтобы игроки команды были личностями не только на футбольном поле, но и за его пределами.

Первый официальный матч в 2022 году «Динамо» проведёт 26 февраля. Соперником команды Сандро Шварца в чемпионате России будут «Химки».