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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Смолов дал первый комментарий после возвращения в «Динамо»

12 Января 2022 • 18:44 Комментировать

В среду «Динамо» сообщило о возвращении в свои ряды Фёдора Смолова. Вскоре после объявления на официальном сайте «бело-голубых» был опубликован первый комментарий форварда после подписания контракта с клубом.

«Как только узнал об интересе со стороны «Динамо» и о том, что переход возможен, сосредоточился только на этом варианте. Где-то даже не до конца верил, что получится», - поделился своими воспоминаниями Смолов.

Футболист отметил, что он испытывает «интересные и классные ощущения» от возвращения в «Динамо» - в клубном офисе он встретил много знакомых людей.

Смолов сказал, что он настроен на работу и очень хочет помочь «Динамо» в решении поставленных задач. По мнению нападающего, вся борьба за чемпионский титул ещё впереди. Смолов отметил, что от лидирующего «Зенита» «динамовцы» отстают в таблице Премьер-лиги всего на два зачётных балла.

Отдельно Смолов оценил сегодняшнее «Динамо».

«Очень обрадовался, когда у клуба наконец-то всё наладилось, ушёл негатив, команда перестроилась и стала показывать классный атакующий футбол», - заявил 31-летний футболист.

Свой комментарий Фёдор Смолов завершил словами о том, что он рад оказаться дома, и что он надеется принести пользу команду и радость фанатам.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов
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