Как и ожидалось, Юрий Жирков стал игроком «Химок». 38-летний футболист расписался в трудовом соглашении с подмосковным клубом, которое рассчитано до конца сезона. Договор включает в себя опцию пролонгации ещё на один год. Факт подписания контракта в своём телеграм-канале подтвердил Роман Терюшков, который входит в наблюдательный совет «Химок».

Юрий Жирков возвращается в футбол после паузы – на протяжении последнего полугода он не имел клуба после истечения срока контракта с «Зенитом».

Добавим, что после первой части сезона «Химки» занимают последнее место в таблице Премьер-лиги России.