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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​38-летний Жирков стал игроком «Химок» официально

12 Января 2022 • 18:28 Комментировать

Как и ожидалось, Юрий Жирков стал игроком «Химок». 38-летний футболист расписался в трудовом соглашении с подмосковным клубом, которое рассчитано до конца сезона. Договор включает в себя опцию пролонгации ещё на один год. Факт подписания контракта в своём телеграм-канале подтвердил Роман Терюшков, который входит в наблюдательный совет «Химок».

Юрий Жирков возвращается в футбол после паузы – на протяжении последнего полугода он не имел клуба после истечения срока контракта с «Зенитом».

Добавим, что после первой части сезона «Химки» занимают последнее место в таблице Премьер-лиги России.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Юрий Жирков трансферы футбола - зима 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2022
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