​Агент Аллегри высказался об Азмуне

Поговаривают, что форвард «Зенита» Сердар Азмун находится на радаре «Ювентуса», ищущего разностороннего форварда после серьёзной травмы Федерико Кьезы. По поводу этой информации высказался Джованни Бранчини, являющийся агентом тренера «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.

«Не владею информацией, но я не уверен, что Азмун входит в число игроков, которыми интересуется «Ювентус». Я не готов обсуждать его уровень. Азмун хорошо показывал себя не один год, но он никогда не выступал в топ-клубах или топ-лигах», - высказался агент Аллегри для итальянского Sky.

Добавим, что действующий контракт Сердара Азмуна истекает в конце сезона.