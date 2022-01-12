«Динамо» посредством своего клубного сайта объявило о возвращении в свои ряды Фёдора Смолова. В последние годы нападающий защищал цвета другого московского клуба – «Локомотива».

По информации пресс-службы «бело-голубых», 31-летний Фёдор Смолов расписался в трудовом соглашении на полтора сезона и возможностью пролонгации ещё на один год.

В среду Фёдор Смолов отправился на первый зимний сбор с «Динамо».

Для Фёдора Смолова «Динамо» является не чужим клубом. Именно здесь нападающий начинал профессиональную карьеру футболиста.

«Динамо» после 18 сыгранных туров РПЛ занимает второе место в таблице.

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