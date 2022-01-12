«Локомотив» успел подтвердить факт перехода Фёдора Смолова в «Динамо», хотя «бело-голубые» о подписании контракта с форвардом ещё не объявляли. Это произойдёт в ближайшее время, а пока «динамовцы» опубликовали ролик, анонсировав возвращение Смолова в свои ряды. Короткое видео снято по мотивам книг о Гарри Поттере.

Напомним, что Фёдор Смолов делал свои первые шаги в карьере футболиста именно в «Динамо». В своё время форвард успел провести за первую команду «бело-голубых» 77 матчей.

После первой части сезона «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от "«Зенита» на два зачётных балла.

​Вопрос дня: Сколько забил голов Фёдор Смолов за «Динамо»