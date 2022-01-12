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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Локомотив» объявил о переходе нападающего сборной Чехии официально

12 Января 2022 • 17:12 Комментировать

«Локомотив» посредством своего официального сайта сообщил о согласовании перехода Яна Кухты. Нападающий сборной Чехии должен пройти медицинское обследование и после этого подписать контракт на четыре с половиной года. Кухта будет играть за «железнодорожников» под номером 9. Ранее этот номер на футболке в клубе носил Фёдор Смолов, который перебрался в московское «Динамо».

До «Локомотива» Ян Кухта защищал цвета пражской «Славии». В сезоне 2021/2022 25-летний форвард провёл 26 матчей. В них чех забил 12 голов и отдал 8 результативных передач на партнёров.

«Локомотив» после первой части сезона идёт шестым в таблице Премьер-лиги России.

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Евро-Футбол.Ру,
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