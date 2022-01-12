​Трансфер Сергеева обошёлся «Зениту» в 180 млн рублей – раскрыта также зарплата игрока

Иван Сергеев в зимнее трансферное окно сменил «Крылья Советов» на «Зенит». Флагман российского футбола заплатил за 26-летнего форварда 180 миллионов рублей (примерно 2,125 миллиона евро), о чём на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что в соглашении прописаны бонусные выплаты для «крылышек» и самого Сергеева. Они связаны с достижением определённых результатов.

Также называется зарплата Ивана Сергеева в питерском клубе. Нападающий будет зарабатывать приблизительно один миллион евро за каждый сезон.

Добавим, что «Зенит» лидирует в чемпионате России после 18 сыгранных туров.