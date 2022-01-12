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​«Крылья Советов» больше суток добирались в Турцию на сборы

12 Января 2022 • 15:32 Комментировать

«Крылья Советов» добирались на учебно-тренировочные сборы в Турцию не без приключений. Дорога у самарского клуба заняла более суток из-за нескольких форс-мажоров. О ситуации sport24 подробно рассказал Игорь Осинькин, являющийся главным тренером команды.

По словам Осинькина, в Москве после выезда на ВПП оказалось, что самолёт неисправен. Новый борт «крылышкам» предоставили только через несколько часов.

Уже на подлёте к месту назначения в дело вмешалась погода – самолёт не получил разрешение на посадку.

«Видели постоянные молнии в небе. Был достаточно сильный ливень. Самолёт спускался куда-то в тучи, нас хорошо болтало», - так описывает ситуацию Осинькин.

Самолёт ушёл в зону ожидания, а спустя примерно 30 минут был направлен на посадку на запасной аэродром в двухсот километрах. Там «Крылья Советов» провели шесть часов, прежде чем их самолёт получил разрешение на новый вылет.

После 18 сыгранных туров «Крылья Советов» занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов
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