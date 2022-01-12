Как и ожидалось, защитник Мурило покидает «Локомотив». Пресс-служба московского клуба проинформировала общественность о согласовании перехода бразильца в «Палмейрас».

Цвета «Локомотива» Мурило защищал с лета 2019 года. За это время бразилец провёл за «железнодорожников» во всех соревнованиях 75 матчей. На счету защитника пять забитых мячей.

После первой части сезона «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Судя по действиям клуба на трансферном рынке, «железнодорожники» затеяли перестройку состава зимой. Ранее клуб объявил об уходе в «Динамо» нападающего Фёдора Смолова.