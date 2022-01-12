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​«Локомотив» объявил об уходе Мурило официально

12 Января 2022 • 15:19 Комментировать (1)

Как и ожидалось, защитник Мурило покидает «Локомотив». Пресс-служба московского клуба проинформировала общественность о согласовании перехода бразильца в «Палмейрас».

Цвета «Локомотива» Мурило защищал с лета 2019 года. За это время бразилец провёл за «железнодорожников» во всех соревнованиях 75 матчей. На счету защитника пять забитых мячей.

После первой части сезона «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Судя по действиям клуба на трансферном рынке, «железнодорожники» затеяли перестройку состава зимой. Ранее клуб объявил об уходе в «Динамо» нападающего Фёдора Смолова.

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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
M Spartak
12 Января 2022 в 15:36
я так понимаю Локомотив планиует сняться с чемпионата...такими темапми останется один мусор типо тикнизяна, мордорошвили и многочисленных молокососов
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