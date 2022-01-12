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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Жирков сравнил зарплату в «Зените» с предлагаемой в «Химках»

12 Января 2022 • 15:15 Комментировать

Юрий Жирков в ближайшие часы может стать игроком «Химок» после полугодичного периода без клуба. По прибытию на медицинское обследование 38-летний футболист пообщался с журналистами. Среди прочего, Жирков сравнил предлагаемую зарплату в «Химках» с той, которая у него была в «Зените».

«Химки» предлагают меньше. Во сколько раз? В два», - высказался Жирков, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Юрий Жирков отметил, что финансовая составляющая для него не является ключевой в вопросе перехода в «Химки».

Добавим, что «Химки» располагаются на последней позиции в турнирной таблице чемпионата России после 18 сыгранных туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Химки Юрий Жирков
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