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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Мамаев прокомментировал информацию о своём задержании

12 Января 2022 • 15:02 Комментировать

Новоиспечённый игрок «Химок» Павел Мамаев прибыл в расположение клуба. Футболист прокомментировал слухи о своём задержании на таможне из-за незадекларированной драгоценности в виде кольца.

«Я же здесь, я приехал, какое задержание?» - так ответил на вопрос Мамаев, слова которого приводит sport24.

Напомним, что Павел Мамаев перебрался в «Химки» на правах свободного агента. В последний день 2021 года истёк срок трудового соглашения полузащитника с «Ростовом».

«Химки» после 18 сыгранных туров чемпионата России замыкают турнирную таблицу. Сезон в Премьер-лиге возобновится в последние дни февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Павел Мамаев
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