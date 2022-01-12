​Мамаев прокомментировал информацию о своём задержании

Новоиспечённый игрок «Химок» Павел Мамаев прибыл в расположение клуба. Футболист прокомментировал слухи о своём задержании на таможне из-за незадекларированной драгоценности в виде кольца.

«Я же здесь, я приехал, какое задержание?» - так ответил на вопрос Мамаев, слова которого приводит sport24.

Напомним, что Павел Мамаев перебрался в «Химки» на правах свободного агента. В последний день 2021 года истёк срок трудового соглашения полузащитника с «Ростовом».

«Химки» после 18 сыгранных туров чемпионата России замыкают турнирную таблицу. Сезон в Премьер-лиге возобновится в последние дни февраля.