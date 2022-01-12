​Вопрос дня: Сколько забил голов Фёдор Смолов за «Динамо»

Фёдор Смолов перебрался из «Локомотива» в «Динамо» - в среду о трансфере 31-летнего форварда было объявлено официально. Смолов вернулся в клуб, в котором он начинал свою профессиональную карьеру. В своё время нападающий провёл в футболке «бело-голубых» целых 77 матчей.

Между тем, в сети появился вопрос, ставший вирусным. Заключается он в том, сколько голов молодой Фёдор Смолов забил в 77 поединках за «Динамо» во всех соревнованиях. Учитывая количество игр и амплуа игрока, многие фанаты склонялись к вариантам между 10 и 20, однако на самом деле Смолов забил гораздо меньше – всего четыре раза.

Стоит сказать, что за московское «Динамо» Фёдор Смолов будет играть с номером 40 на футболке, как и в молодости.