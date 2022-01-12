Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Вопрос дня: Сколько забил голов Фёдор Смолов за «Динамо»

12 Января 2022 • 14:47 Комментировать

Фёдор Смолов перебрался из «Локомотива» в «Динамо» - в среду о трансфере 31-летнего форварда было объявлено официально. Смолов вернулся в клуб, в котором он начинал свою профессиональную карьеру. В своё время нападающий провёл в футболке «бело-голубых» целых 77 матчей.

Между тем, в сети появился вопрос, ставший вирусным. Заключается он в том, сколько голов молодой Фёдор Смолов забил в 77 поединках за «Динамо» во всех соревнованиях. Учитывая количество игр и амплуа игрока, многие фанаты склонялись к вариантам между 10 и 20, однако на самом деле Смолов забил гораздо меньше – всего четыре раза.

Стоит сказать, что за московское «Динамо» Фёдор Смолов будет играть с номером 40 на футболке, как и в молодости.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Января
15:19 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» объявил об уходе Мурило официально
15:15 · Россия. Премьер-лига
​Жирков сравнил зарплату в «Зените» с предлагаемой в «Химках»
15:02 · Россия. Премьер-лига
​Мамаев прокомментировал информацию о своём задержании
14:47 · Россия. Премьер-лига
​Вопрос дня: Сколько забил голов Фёдор Смолов за «Динамо»
14:32 · Россия. Премьер-лига
После Мамаева и Жиркова ждём Кокорина – Глушаков
14:17 · Россия. Премьер-лига
​Жирков подтвердил приезд на обследование для «Химок» - футболист не играл полгода
13:40 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА отдал Бистровича в аренду турецкому клубу официально
12:41 · Россия. Премьер-лига
Суд не принял иск о признании ЦСКА банкротом
12:30 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА договорился с «Лиллем» о трансфере Язиджи
12:09 · Россия. Премьер-лига
«Урал» усилился лучшим бомбардиром ФНЛ официально
10:59 · Россия. Премьер-лига
«Очередной тренер, ничего не добившийся в карьере»: Черданцев раскритиковал выбор «Краснодара» 1
10:45 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» улетел на сбор в Дубай
10:30 · Россия. Премьер-лига
Смолов отправился на тренировочный сбор вместе с «Динамо» видео
08:50 · Россия. Премьер-лига
Лучший бомбардир РПЛ может заменить Смолова в «Локомотиве»
08:31 · Россия. Премьер-лига
«Ювентус» нашёл альтернативу Азмуну 2
Все новости
Рекомендуем