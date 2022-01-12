​Жирков подтвердил приезд на обследование для «Химок» - футболист не играл полгода

Юрий Жирков всё ближе к возвращению в футбол. В ближайшее время 38-летний футболист может заключить контракт с «Химками».

Давая комментарий для «Спорт-Экспресса», Юрий Жирков подтвердил приезд на медицинское обследование для подмосковного клуба.

«Посмотрим, что там с ногой, будем думать. Если всё будет нормально, то перейду», - высказался Жирков.

Юрий Жирков отметил, что пока не знает, на какой срок «Химки» предлагают ему контракт.

Напомним, что в первой части сезона Юрий Жирков не играл – он не имел клуба после истечения срока трудового договора с «Зенитом».