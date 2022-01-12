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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА отдал Бистровича в аренду турецкому клубу официально

12 Января 2022 • 13:40 Комментировать

Хавбек Кристиян Бистрович временно покинул московский ЦСКА. 23-летний хорватский футболист отправился в чемпионат Турции, где на правах аренды будет выступать за «Фатих Карагюмрюк». Стороны заключили соглашение до конца текущего сезона, рапортует пресс-служба «армейцев».

Стоит отметить, что в контракте предусмотрена опция выкупа Бистровича по истечении срока аренды.

Кристиян уже имеет опыт выступления в турецком чемпионате. В минувшем сезоне полузащитник играл за «Касымпашу».

Добавим, что «Фатих Карагюмрюк» занимает 13-е место в таблице Суперлиги после 20 проведенных туров.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Кристиян Бистрович Фатих Карагюмрюк
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