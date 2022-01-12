Московский «Локомотив» посредством официального клубного сайта объявил о трансфере нападающего Фёдора Смолова в «Динамо».

«Железнодорожники» пока не стали раскрывать детали сделки. Однако ранее в СМИ сообщалось, что сумма трансфера составит десять миллионов рублей. Что касается личного контракта, то он будет рассчитан на полтора года.

Смолов уже отправился с динамовцами на первый тренировочный сбор, который состоится в Катаре.

31-летний бомбардир защищал цвета «Локомотива» с 2018 года. В текущем сезоне российской Премьер-лиги Фёдор отметился семью забитыми мячами в 15 поединках.