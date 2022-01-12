Суд не принял иск о признании ЦСКА банкротом

Арбитражный московский суд не принял заявление компании «Бета» о признании футбольного клуба ЦСКА банкротом. Данная информация была опубликована в картотеке арбитражных дел.

Стоит напомнить, что ранее суд взыскал с «армейцев» более 348 миллионов рублей в пользу компании. «Бета» является правопреемником «Ф-Групп», обанкротившегося генподрядчика строительства «ВЭБ Арены».

ЦСКА вскоре начнет подготовку ко второй половине текущего сезона. Команда проведет тренировочный сбор в испанском Кампоаморе.

На зимний перерыв подопечные Алексея Березуцкого ушли на четвертом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. На счету «армейцев» 30 набранных баллов после 18 туров.