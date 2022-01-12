ЦСКА договорился с «Лиллем» о трансфере Язиджи

Турецкий полузащитник Юсуф Язиджи переезжает из французского чемпионата в российскую Премьер-лигу. Об этом сообщает Sabah в твиттер-аккаунте.

Как информирует источник, московский ЦСКА достиг договоренности с «Лиллем» о трансфере хавбека. В ближайшее время состоится подписание всех необходимых документов.

Язиджи присоединится к «армейцам» на правах аренды с возможностью последующего выкупа.

В сезоне-2021/2022 турецкий футболист провел 22 поединка за французскую команду и отметился одним забитым мячом.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.