Екатеринбургский «Урал» отрапортовал об усилении средней линии команды. Ряды клуба пополнил хавбек нижнекамского «Нефтехимика» Александр Юшин, который успешно провел первую половину сезона в первенстве ФНЛ.

В нынешнем сезоне 26-летний атакующий полузащитник принял участие в 25 поединках и записал на свой счет 18 забитых мячей.

В настоящий момент в российской Премьер-лиге зимняя пауза. Команды начинают постепенно выходить из отпусков и улетать на тренировочные сборы.

После 18 туров команда из Екатеринбурга набрал 19 баллов и занимает 12-е место в таблице чемпионата.