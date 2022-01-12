Акинфеев высказался о своём будущем в ЦСКА

Многолетний лидер московского ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о своем будущем в «армейском» коллективе.
«С руководством ЦСКА поговорили. В ближайшее время вопрос с контрактом будет закрыт», - приводятся слова 35-летнего капитана команды в телеграм-канале инсайдера Нобеля Арустамяна.
Акинфеев является воспитанником академии ЦСКА, он провел всю свою карьеру в футболке «армейцев». Действующий договор между вратарем и клубом истекает по завершении текущего сезона.
В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Игорь провел 18 матчей, в которых пропустил 16 мячей. В девяти поединках он отстоял на ноль.
ЦСКА вынес решение по Акинфееву
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