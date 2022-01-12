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«Очередной тренер, ничего не добившийся в карьере»: Черданцев раскритиковал выбор «Краснодара»

12 Января 2022 • 10:59 Комментировать

Футбольный комментатор Георгий Черданцев резко прокомментировал информацию о возможном назначении немецкого специалиста Даниэля Фарке на пост рулевого «Краснодара». «Быки» пока остаются без главного тренера после отставки Виктора Ганчаренко.

«Назначение очередного ноунейма - это шлепок по отечественной тренерской школе. Почти во всех наших ведущих клубах работают иностранцы, ничего не добившиеся в своей карьере», - гласит сообщение комментатора в телеграм-аккаунте.

Об уходе Ганчаренко было объявлено в середине прошлой недели. Фарке, которого сватают в преемники белорусу, сейчас находится в статусе свободного агента. Последним его местом работы был английский «Норвич».

По итогам 18 туров «быки» занимают пятое место в таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на девять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Георгий Черданцев Даниэль Фарке
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