«Очередной тренер, ничего не добившийся в карьере»: Черданцев раскритиковал выбор «Краснодара»

Футбольный комментатор Георгий Черданцев резко прокомментировал информацию о возможном назначении немецкого специалиста Даниэля Фарке на пост рулевого «Краснодара». «Быки» пока остаются без главного тренера после отставки Виктора Ганчаренко.

«Назначение очередного ноунейма - это шлепок по отечественной тренерской школе. Почти во всех наших ведущих клубах работают иностранцы, ничего не добившиеся в своей карьере», - гласит сообщение комментатора в телеграм-аккаунте.

Об уходе Ганчаренко было объявлено в середине прошлой недели. Фарке, которого сватают в преемники белорусу, сейчас находится в статусе свободного агента. Последним его местом работы был английский «Норвич».

По итогам 18 туров «быки» занимают пятое место в таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на девять баллов.