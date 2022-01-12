«Краснодар» улетел на сбор в Дубай

«Краснодар» приступает к подготовке ко второй части сезона-2021/2022. Как сообщила пресс-служба клуба, делегация «быков» отправилась на первый тренировочный сбор в Дубай (ОАЭ).

Предстоящий сбор пройдет с 12 по 23 января. Во время него краснодарский коллектив проведет две товарищеские встречи. Клуб РПЛ сыграет против «Легии» и «Жилины». Игры состоятся 19 и 23 января соответственно.

Следующие два сбора команда проведет в испанской Марбелье.

Напомним, что около недели назад «Краснодар» остался без главного тренера – в отставку был отправлен белорус Виктор Ганчаренко. На освободившееся место сватают экс-наставника «Норвича» Даниэля Фарке.