Экс-нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов отправился на зимний тренировочный сбор вместе с другим столичным клубом – «Динамо». При этом официального объявления трансфер еще не последовало.
В твиттер-аккаунте телеканала «Матч ТВ» опубликовано видео, на котором видно, что 31-летний бомбардир в экипировке «бело-голубых» находится в самолете. Столичный коллектив отправился на первый зимний сбор в Катар.
Ранее сообщалось, что трансфер Фёдора обойдется «Динамо» в десять миллионов рублей. Смолов подпишет с «бело-голубыми» контракт на 1,5 года с опцией пролонгации на один сезон.
Думал, что проснешься, а тут уже трансфер Смолова? А его не будет— Матч ТВ (@MatchTV) January 12, 2022
Федя просто ошибся рейсом
@fcdynamo pic.twitter.com/e3fqtRf6Uv
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