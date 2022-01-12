Экс-нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов отправился на зимний тренировочный сбор вместе с другим столичным клубом – «Динамо». При этом официального объявления трансфер еще не последовало.

В твиттер-аккаунте телеканала «Матч ТВ» опубликовано видео, на котором видно, что 31-летний бомбардир в экипировке «бело-голубых» находится в самолете. Столичный коллектив отправился на первый зимний сбор в Катар.

Ранее сообщалось, что трансфер Фёдора обойдется «Динамо» в десять миллионов рублей. Смолов подпишет с «бело-голубыми» контракт на 1,5 года с опцией пролонгации на один сезон.