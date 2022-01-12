Лучший бомбардир РПЛ может заменить Смолова в «Локомотиве»

Лучший бомбардир нынешнего сезона РПЛ Гамид Агаларов может покинуть «Уфу» в зимнее трансферное окно. В подписании футболиста заинтересован московский «Локомотив», подыскивающий замену Фёдору Смолову, ушедшему в «Динамо».

Согласно сведениям Metaratings.ru, «железнодорожники» рассчитывают согласовать переход Гамида до закрытия трансферного окна. Однако стороны пока расходятся в том, на каких условиях будет оформлен переход. «Локо» хочет арендовать Агаларова с правом выкупа, а «Уфа» рассчитывает на полноценный трансфер за десять миллионов евро.

В текущем сезоне РПЛ Гамид отметился 13 забитыми мячами в 18 играх.