«Ювентус» нашёл альтернативу Азмуну

Форвард сборной Ирана и петербургского «Зенита» Сердар Азмун – приоритетная цель туринского «Ювентуса», подыскивающего усиление в атакующую линию. Об этом сообщается на страницах Sky Sport Italia.

При этом итальянские журналисты отмечают, что у «старой синьоры» есть альтернативный вариант усиления нападения. В сфере интересов туринцев находится голландец Мемфис Депай из каталонской «Барселоны». «Юве» переключит свое внимание на Мемфиса, если не получится договориться с «Зенитом».

Кроме «Ювентуса», интерес к Сердару проявляют французский «Лион» и английский «Ньюкасл».

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