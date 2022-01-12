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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев: «Дзюба и Игнатьев - это позорище, их надо изгонять из футбола»

12 Января 2022 • 08:25 Комментировать

Экс-футболист сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев критически высказался о поступках нападающих Артёма Дзюбы и Ивана Игнатьева, играющих за «Зенит» и «Рубин» соответственно.

«Игнатьев позорит наш футбол. Другой (Дзюба – прим. редакции) мастурбирует на камеру... Это позорище, их надо изгонять из футбола», - заявил эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что на прошлой неделе Игнатьев попал в скандал в ночном клубе. Кто-то из посетителей заснял на камеру, как форварда «Рубина» в состоянии алкогольного опьянения выгнали из заведения.

В настоящий момент российская Премьер-лига находится на зимнем перерыве. В ближайшее время команды начнут зимние сборы.

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Ловчев Артём Дзюба Иван Игнатьев
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