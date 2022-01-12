«Лион» в два раза увеличил предложение по Азмуну

Французский «Лион» продолжает интересоваться нападающим петербургского «Зенита» Сердаром Азмуном. Как стало известно журналисту Уго Гийме, клуб Лиги 1 сделал «сине-бело-голубым» новое предложение. «Ткачи» заявили о готовности заплатить за иранца шесть миллионов евро. Первое предложение составляло три миллиона.

«Лион» активизировался в переговорах после новости об интересе к Сердару со стороны туринского «Ювентуса». «Зенит» запросил у «старой синьоры» 20 миллионов за переход Азмуна и это при том, что трудовой договор игрока истекает летом текущего года.

В нынешнем сезоне иранец забил десять голов в 21 поединке.