Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лимит на легионеров в РПЛ может поменяться в следующем сезоне

11 Января 2022 • 22:00 Комментировать (1)

Руководство РПЛ всерьез раздумывает над внесением корректив в лимит на легионеров. На данный момент каждый клуб может заявить на сезоне не более 8 иностранных футболистов.

РБ Спорт сообщает, что уже начиная со следующего сезона это число может увеличиться до 12, при том, что на поле все-равно максимум смогут выходить 8 футболистов. Также рассматривается вариант, при котором команды смогут регистрировать 13 иностранцев без каких-либо ограничений.

Еще одним возможным изменением с сезона 2022/23 является социальный налог на легионеров, который будет считываться за каждую проведенную на поле минуту.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Oleg-Chelsea
11 Января 2022 в 22:18
Правильно, иначе этот футбол вообще смотреть нельзя
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Января
22:00 · Россия. Премьер-лига
Лимит на легионеров в РПЛ может поменяться в следующем сезоне 1
21:18 · Россия. Премьер-лига
На сборах в Испании ЦСКА вновь сразится со сборной свободных агентов
20:53 · Россия. Премьер-лига
«Уфа» не получала предложений по Агаларову
19:43 · Россия. Премьер-лига
«Не хочу Тухелей или других иностранцев»: вспоминаем слова Галицкого на фоне информации о назначении в «Краснодар» Фарке
18:28 · Россия. Премьер-лига
​Новичок «Спартака» Николсон приехал в морозную Москву фото
18:18 · Россия. Премьер-лига
​В «Химках» прокомментировали информацию о договорённости с Жирковым
18:00 · Россия. Премьер-лига
​«Мой переход – неправда»: «Динамо» показало видео со Смоловым видео
17:35 · Россия. Премьер-лига
​Жирков договорился о контракте с «Химками»
17:01 · Россия. Премьер-лига
​Число заражений COVID-19 в сутки в России может превысить 100 тысяч человек
16:43 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Ромы» прокомментировал слухи об интересе клуба к Жиго 1
16:34 · Россия. Премьер-лига
​Смолов стал игроком «Динамо» - источник
16:30 · Россия. Премьер-лига
​Игрок «Кайрата» едет на сборы с «Зенитом»
15:56 · Россия. Премьер-лига
​Смолов взял нетипичный игровой номер в «Динамо» - источник
15:52 · Россия. Премьер-лига
​Ещенко удалил фотографию в стрингах, возмутившую болельщиков
15:46 · Россия. Премьер-лига
Суд оштрафовал ЦСКА
Все новости
Рекомендуем