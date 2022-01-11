Лимит на легионеров в РПЛ может поменяться в следующем сезоне

Руководство РПЛ всерьез раздумывает над внесением корректив в лимит на легионеров. На данный момент каждый клуб может заявить на сезоне не более 8 иностранных футболистов.

РБ Спорт сообщает, что уже начиная со следующего сезона это число может увеличиться до 12, при том, что на поле все-равно максимум смогут выходить 8 футболистов. Также рассматривается вариант, при котором команды смогут регистрировать 13 иностранцев без каких-либо ограничений.

Еще одним возможным изменением с сезона 2022/23 является социальный налог на легионеров, который будет считываться за каждую проведенную на поле минуту.