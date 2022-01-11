«Не хочу Тухелей или других иностранцев»: вспоминаем слова Галицкого на фоне информации о назначении в «Краснодар» Фарке

Во вторник появилась информация о том, что новым рулевым «Краснодара» будет Даниэль Фарке. Это немецкий специалист, который в начале ноября покинул тренерское кресло «Норвича» после четырёх лет работы.

Любопытно, что в начале апреля 2018 года, когда «Краснодар» принимал Мурад Мусаев, владелец клуба Сергей Галицкий говорил о том, что он не поддерживает идею с назначением тренером из-за рубежа.

«Я не хочу Тухелей или других иностранцев. Наши тренеры будут делать больше, чем качественные наёмники», - говорил тогда Галицкий в программе «8-16».

Стоит сказать, что Даниэль Фарке является близким другом Томаса Тухеля, которого четыре года назад поставил в пример Сергей Галицкий.