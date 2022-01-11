Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Не хочу Тухелей или других иностранцев»: вспоминаем слова Галицкого на фоне информации о назначении в «Краснодар» Фарке

11 Января 2022 • 19:43 Комментировать

Во вторник появилась информация о том, что новым рулевым «Краснодара» будет Даниэль Фарке. Это немецкий специалист, который в начале ноября покинул тренерское кресло «Норвича» после четырёх лет работы.

Любопытно, что в начале апреля 2018 года, когда «Краснодар» принимал Мурад Мусаев, владелец клуба Сергей Галицкий говорил о том, что он не поддерживает идею с назначением тренером из-за рубежа.

«Я не хочу Тухелей или других иностранцев. Наши тренеры будут делать больше, чем качественные наёмники», - говорил тогда Галицкий в программе «8-16».

Стоит сказать, что Даниэль Фарке является близким другом Томаса Тухеля, которого четыре года назад поставил в пример Сергей Галицкий.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Томас Тухель Сергей Галицкий Даниэль Фарке
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Января
19:43 · Россия. Премьер-лига
«Не хочу Тухелей или других иностранцев»: вспоминаем слова Галицкого на фоне информации о назначении в «Краснодар» Фарке
18:28 · Россия. Премьер-лига
​Новичок «Спартака» Николсон приехал в морозную Москву фото
18:18 · Россия. Премьер-лига
​В «Химках» прокомментировали информацию о договорённости с Жирковым
18:00 · Россия. Премьер-лига
​«Мой переход – неправда»: «Динамо» показало видео со Смоловым видео
17:35 · Россия. Премьер-лига
​Жирков договорился о контракте с «Химками»
17:01 · Россия. Премьер-лига
​Число заражений COVID-19 в сутки в России может превысить 100 тысяч человек
16:43 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Ромы» прокомментировал слухи об интересе клуба к Жиго
16:34 · Россия. Премьер-лига
​Смолов стал игроком «Динамо» - источник
16:30 · Россия. Премьер-лига
​Игрок «Кайрата» едет на сборы с «Зенитом»
15:56 · Россия. Премьер-лига
​Смолов взял нетипичный игровой номер в «Динамо» - источник
15:52 · Россия. Премьер-лига
​Ещенко удалил фотографию в стрингах, возмутившую болельщиков
15:46 · Россия. Премьер-лига
Суд оштрафовал ЦСКА
14:59 · Россия. Премьер-лига
​Намли снова ушёл из «Краснодара» в аренду официально
14:45 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, когда Смолов станет игроком «Динамо»
14:40 · Россия. Премьер-лига
Дело о признании отцовства: Азмун игнорирует суд 7
Все новости
Рекомендуем