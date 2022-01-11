​«Краснодар» договорился с тренером, который ещё осенью работал в АПЛ

На днях «Краснодар» объявит имя нового главного тренера команды. Немецкому Sky стало известно о том, что «быки» согласовали двухлетний трудовой договор с 45-летним Даниэлем Фарке.

В ноябре прошедшего года Даниэль Фарке из-за неудовлетворительных результатов команды был уволен из английского «Норвича». Там немец трудился на протяжении четырёх с лишним лет и дважды выводил команду в элиту английского футбола.

Напомним, что в начале года «Краснодар» решил расстаться с Виктором Ганчаренко. После 18 сыгранных туров чемпионата России сезона 2021/2022 «быки» располагаются на пятой позиции в турнирной таблице.