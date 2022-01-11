Пресс-служба «Спартака» опубликовала фотографии форварда Шамара Николсона, сделанные на «Открытие Арене». Новичок «красно-белых» только приехал в морозную Москву.
Шамар Николсон перебрался в «Спартак» из бельгийского клуба «Шарлеруа». 24-летний ямайский нападающий заключил контракт до конца сезона 2025/2026.
Добро пожаловать в Москву, Шамар! pic.twitter.com/z9wtPGlaZ1— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 11, 2022
В сезоне 2021/2022 Шамар Николсон провёл за «Шарлеруа» 18 матчей в чемпионате Бельгии. На счету нападающего 13 забитых голов и 5 голевых передач на партнёров.
Добавим, что после первой части чемпионата России «Спартак» занимает только девятое место в турнирной таблице.
Бан пользователя