Пресс-служба «Спартака» опубликовала фотографии форварда Шамара Николсона, сделанные на «Открытие Арене». Новичок «красно-белых» только приехал в морозную Москву.

Шамар Николсон перебрался в «Спартак» из бельгийского клуба «Шарлеруа». 24-летний ямайский нападающий заключил контракт до конца сезона 2025/2026.

В сезоне 2021/2022 Шамар Николсон провёл за «Шарлеруа» 18 матчей в чемпионате Бельгии. На счету нападающего 13 забитых голов и 5 голевых передач на партнёров.

Добавим, что после первой части чемпионата России «Спартак» занимает только девятое место в турнирной таблице.