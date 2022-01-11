​В «Химках» прокомментировали информацию о договорённости с Жирковым

Во вторник появилась информация о том, что опытный Юрий Жирков договорился о контракте с «Химками». Роман Терюшков, который входит в наблюдательный совет подмосковного клуба, дал комментарий на этот счёт.

По словам Терюшкова для sport24, Юрий Жирков ещё не проходил медицинское обследование. В настоящее время продолжается согласование контракта. Терюшков сказал, что ясность в этом вопросе должна наступить в среду.

Напомним, что с лета Юрий Жирков находится в статусе свободного агента после истечения срока его трудового договора с «Зенитом».

«Химки» на текущий момент занимают последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги