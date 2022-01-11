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​«Мой переход – неправда»: «Динамо» показало видео со Смоловым видео

11 Января 2022 • 18:00 Комментировать

«Динамо» анонсировало трансфер Фёдора Смолова, разместив видео в своём телеграм-канале. На видео 31-летний нападающий сидит на диване в клубном офисе. Ему задают вопрос, правда ли, что он переходит в «Динамо».

«Нет, неправда», - не всерьёз ответил Смолов.

 

Ранее сообщалось, что Фёдор Смолов уже подписал контракт с «Динамо». По данным СМИ, договор будет рассчитан на полтора года с возможностью пролонгации ещё на один сезон.

Судя по подписи к видео, Фёдор Смолов действительно будет играть под номером 40. С этим номером на футболке нападающий уже играл за «Динамо» в начале своей карьеры.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов
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