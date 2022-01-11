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​Жирков договорился о контракте с «Химками»

11 Января 2022 • 17:35 Комментировать

«Химки» выиграли у «Нижнего Новгорода» борьбу за Юрия Жиркова. Как сообщает в своём телеграм-канале «Максим же, ну» журналист Максим Фридман, подмосковный клуб уже договорился о трудовом соглашении с 38-летним футболистом. В ближайшее время Жирков должен стать игроком «Химок» официально.

Как известно, Юрий Жирков находится в статусе свободного агента с лета. Именно тогда истёк срок контракта игрока с питерским «Зенитом». С тех пор Жирков не раз говорил, что хотел бы поиграть в футбол ещё хотя бы год.

Добавим, что «Химки» после 18 сыгранных туров занимают последнее место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Юрий Жирков трансферы футбола - зима 2022
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