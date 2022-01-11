​Число заражений COVID-19 в сутки в России может превысить 100 тысяч человек

Эпидемиологическая ситуация в России может серьёзно ухудшиться. В Роспотребнадзоре сообщили о том, что при неблагоприятном сценарии суточное число заражений может превысить 100 тысяч человек.

В настоящий момент чемпионат России находится на зимних каникулах, поэтому опасений по поводу проведения матчей нет. В ближайшее время команды Премьер-лиги отправятся в тёплые страны, где и будут готовиться к возобновлению сезона. Первые игры чемпионата России в 2022 году пройдут в конце февраля. Есть надежда, что к концу зимы ситуация с COVID-19 улучшится, и сезону Премьер-лиги ничего не помешает.