​Директор «Ромы» прокомментировал слухи об интересе клуба к Жиго

«Рома» входит в число клубов, которым СМИ приписывают интерес к защитнику «Спартака» Самуэлю Жиго, чей действующий контракт с московским клубом рассчитан до конца текущего сезона. По поводу слухов высказался Тьягу Пинту, занимающий должность спортивного директора «Ромы».

«Впервые об этом слышу. Каждый день в прессе мелькают разные фамилии», - так прокомментировал информацию Пинту, отвечая на вопрос sport24.

Осенью генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказывал, что Самуэль Жиго из-за семейных обстоятельств рассчитывает покинуть московский клуб и вернуться в Европу.