​Смолов стал игроком «Динамо» - источник

Форвард Фёдор Смолов уже стал игроком «Динамо». Как сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт», 31-летний футболист несколько минут назад поставил подпись под трудовым соглашением с московским клубом. В ближайшее время «бело-голубые» должны официально объявить о возвращении Смолова в свои ряды.

Именно в «Динамо» Фёдор Смолов делал первые шаги в своей карьере. Нападающий провёл за «бело-голубых» 77 игр.

С лета 2018 года Фёдор Смолов выступал за «Локомотив». Из стана «железнодорожников» он уходит за полгода до истечения срока своего трудового договора.

Добавим, что «Динамо» после первой части сезона занимает второе место в таблице Премьер-лиги.