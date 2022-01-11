​Игрок «Кайрата» едет на сборы с «Зенитом»

Защитник «Кайрата» Нуралы Алип отправится на первый зимний сбор вместе с «Зенитом». Об этом сообщила пресс-служба казахстанского клуба.

Первый учебно-тренировочный сбор «Зенита» пройдёт с 13 по 25 января в Дубае.

«Верим в тебя, Нурик!» - говорится в сообщении пресс-службы «Кайрата».

Судя по данным авторитетного портала transfermarkt, Нуралы Алип может играть не только в центре защиты, но и на левом фланге обороны, а также в опорной зоне. За плечами у игрока 12 матчей за национальную сборную Казахстана.

Эксперты transfermarkt оценивают 22-летнего Нуралы Алипа в 1,7 миллиона евро.