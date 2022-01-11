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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Смолов взял нетипичный игровой номер в «Динамо» - источник

11 Января 2022 • 15:56 Комментировать

В ближайшие часы Фёдор Смолов станет игроком «Динамо», подписав трудовое соглашение с московским клубом. Журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа» сообщает о том, что Смолов выбрал нетипичный игровой номер – он будет играть за «бело-голубых» с номером 40 на футболке.

Выбор Фёдора Смолова связан с тем, что в своё время своё путь в большом футболе он начинал в «Динамо» как раз под номером 40.

Напомним, что Фёдор Смолов в своё время провёл за основной состав «Динамо» 77 матчей.

После 18 сыгранных туров чемпионата России сезона 2021/2022 Фёдор Смолов занимает второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов
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