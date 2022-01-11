​Ещенко удалил фотографию в стрингах, возмутившую болельщиков

Судя по всему, футболист «Спартака» Андрей Ещенко быстро осознал, что опубликовать фотографию в стрингах было не лучшей его идеей. Опытный защитник достаточно оперативно отреагировал на возмущения болельщиков – фотография была удалена.

В феврале Андрей Ещенко отпразднует свой 38-й день рождения. Говорят, что по завершению сезона 2021/2022 футболист завершит свою карьеру. В текущем сезоне Ещенко не провёл за основную команду «Спартака» ни одного матча.

Добавим, что «Спартак» после первой части чемпионата располагается лишь на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.