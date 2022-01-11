Суд оштрафовал ЦСКА

ЦСКА был оштрафован по решению Савеловского районного суда Москвы. Об этом в пресс-службе суда сообщили sport24.

Стоит напомнить, что ЦСКА пытался перенести матч Премьер-лиги против «Арсенала», ссылаясь на прогнозируемую холодную погоду. При этом по регламенту перенести игру из-за холода можно только по факту – после измерения температуры воздуха перед матчем. В итоге встреча всё же состоялась, но, как оказалось, ЦСКА не согласовал её проведение на «ВЭБ Арене» с МВД. У правоохранителей остались вопросы по поводу инцидента с использованием файеров фанатами московского клуба во время игры против «Зенита».

В пресс-службе суда сказали, что ЦСКА оштрафовали на 150 тысяч рублей по статье о нарушении правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий.