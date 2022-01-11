«Краснодар» посредством своего официального сайта объявил об уходе хавбека Юнеса Намли. Остаток сезона 2021/2022 27-летний датский футболист проведёт в голландской «Спарте», базирующейся в Роттердаме.

На протяжении двух последних лет Юнес Намли защищал цвета «Колорадо» в МЛС – тоже на правах аренды. Что касается «Краснодара», то датчанин провёл за «быков» всего 18 матчей в 2019 году. В них Намли записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра.

«Спарта» из Роттердама на текущий момент располагается на шестнадцатой позиции в турнирной таблице чемпионата Голландии.