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​Намли снова ушёл из «Краснодара» в аренду официально

11 Января 2022 • 14:59 Комментировать

«Краснодар» посредством своего официального сайта объявил об уходе хавбека Юнеса Намли. Остаток сезона 2021/2022 27-летний датский футболист проведёт в голландской «Спарте», базирующейся в Роттердаме.

На протяжении двух последних лет Юнес Намли защищал цвета «Колорадо» в МЛС – тоже на правах аренды. Что касается «Краснодара», то датчанин провёл за «быков» всего 18 матчей в 2019 году. В них Намли записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра.

«Спарта» из Роттердама на текущий момент располагается на шестнадцатой позиции в турнирной таблице чемпионата Голландии.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Спарта Роттердам Юнес Намли трансферы футбола - зима 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2022
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