​Стало известно, когда Смолов станет игроком «Динамо»

После успешного прохождения медицинского обследования ничто не мешает Фёдору Смолову стать игроком «Динамо». Как сообщает в своём телеграм-канале «Alexeev ньюс» журналист Константин Алексеев, 31-летний нападающий поставит подпись в трудовом соглашении с «бело-голубыми» 11 января вечером. «Динамо» о переходе Смолова в свои ряды из «Локомотива» объявит на следующий день, в среду.

Как известно, Фёдор Смолов свою карьеру начинал именно в «Динамо». За первую команду «бело-голубых» ранее нападающий провёл 77 игр, в которых забил только четыре гола.

«Динамо» после первой части сезона располагается на второй позиции в таблице Премьер-лиги.