В настоящий момент «Рома», как и многие другие клубы Европы, изучает трансферный рынок на предмет возможного зимнего усиления. По данным портала transfermarketweb, в поле зрения римского клуба оказался игрок «Спартака». Речь идёт о защитнике Самуэле Жиго, чей действующий трудовой договор истекает по завершению нынешнего сезона.

Самуэля Жиго пресса то и дело связывает с различными клубами топ-лиг, в частности с «Марселем». Как известно, француз хочет вернуться в Европу из-за семейных обстоятельств.

«Рома» на сегодняшний день идёт шестой в таблице Серии А. Рулевой команды Жозе Моуринью на пресс-конференциях регулярно говорит о необходимости усиления состава.