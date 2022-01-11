​Антон Миранчук рассказал, когда надеется начать работу в общей группе

Антон Миранчук в последний раз выходил на футбольное поле в официальном матче «Локомотива» ещё летом. В начале осени у хавбека были выявлены проблемы с сухожилием, и с тех пор он проходил лечение.

Давая комментарий для ТАСС по поводу своего состояния, Антон Миранчук сказал, что чувствует себя отлично. Полузащитник надеется начать работу на сборах «Локомотива» в общей группе. Будет ли это так, станет известно после прохождения медицинского обследования.

Антон Миранчук, как известно, является воспитанником «Локомотива». Всего за первую команду он провёл 140 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 21 голевой пас.