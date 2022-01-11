Опытный игрок «Спартака» Андрей Ещенко решил опубликовать на своей страничке в «Инстаграме» весьма необычное и даже странное фото. 37-летний защитник показал фотографию с водных процедур, представ в стрингах.

Надо сказать, что футбольные фанаты столь экстравагантное фото Андрея Ещенко не оценили. В сети можно найти предостаточно комментариев, в которых люди возмущены внешним видом футболиста «народной команды».

Добавим, что в текущем сезоне за первую команду «Спартака» Андрей Ещенко ни разу не сыграл. Поговаривают, что летом футболист повесит бутсы на гвоздь.